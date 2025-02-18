Dekan Yardımcısını Vurup İntihara Kalkışmıştı... Selçuk Üniversitesi'ndeki Dehşetin Nedeni Ortaya Çıktı

Konya'da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin dekanlık katında dün saat 15.00 sıralarında dehşet dolu anlar yaşandı. Sağlık Yönetimi bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Bestami Serdar E., yanında getirdiği 2 tabancadan biriyle dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’a ateş edip göğsünden yaraladı, ardından da aynı tabancayla kendi başına ateş edip intihara kalkıştı.

Aynı kampüs içindeki üniversiteye ait tıp fakültesi hastanesine kaldırılan Dr. Müjdat Yeşildal'ın sağlık durumunun iyi olduğu, öğrenci Bestami Serdar E.'nin hayati tehlikesinin ise devam ettiği belirtildi.

Fakültedeki saldırıya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; Kocaeli Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi'nden 2020 yılında mezun olan Bestami Serdar E., aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nü kazandı. Mezun olduktan sonra tekrar üniversite sınavlarına giren Bestami Serdar E., aynı fakültenin Sağlık Yönetimi Bölümü'ne başladı.

ORTAK DERSTLERDEN MUAF OLMAK İSTEMİŞ

Bestami Serdar E.'nin mezun olduğu bölümle, şu an aynı olan bazı ortak derslerden muaf olmak istediğini daha önce dekanlığa bildirdiği, ancak isteğinin kabul olmadığı belirtildi. Dün aynı konu için Dekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen ile görüşmeye gelen Bestami Serdar E., iddiaya göre, yaklaşık 1 saat bekledi.

POLİSTEN YARDIM İSTEDİLER

Ardından görüşmekte ısrar edip dekanın odasına girmek isteyince, görevliler Bestami Serdar E.'yi engellemeye çalıştı. Bu sırada orada bulunanlardan bir kadın kullandığı 'KADES' uygulaması üzerinden polisten yardım istedi.

DEKAN YARDIMCISI SAKİNLEŞTİRMEK İSTEDİ, VURULDU

Bestami Serdar E.'nin koridorda bağırıp küfretmesi üzerine gürültüyü duyup odasından çıkan Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, ne olduğunu sorup sakinleştirmek için öğrenciyi odasına davet etti. Odaya giren Bestami Serdar E., yanında getirdiği 2 tabancadan biriyle Yeşildal'a ateş edip göğsünden yaraladığı, ardından da aynı tabancanın namlusunu başına dayayıp intihara kalkıştığı belirtildi.

FAKÜLTEDE 'X-RAY' CİHAZI YOK

Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin öğrenci girişinde 'X-Ray' cihazının olmadığı, sadece turnikenin bulunduğu belirtildi. Bestami Serdar E.'nin de 2 tabanca ve çok sayıda mermiyi de çantasının içinde fakülte binasına soktuğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA