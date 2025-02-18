Şanlıurfa'da Zincirleme Kaza, 4 Araç Birbirine Girdi
Şanlıurfa'da meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa’da 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonucunda 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda meydana gelen kazada, arıza nedeniyle sol şeritte bekleyen bir otomobile arkadan gelen başka otomobil çarptı. Aynı istikamette seyreden 2 araç da kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Zincirleme kazada yaralanan 6 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı ise başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA