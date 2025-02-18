Şanlıurfa'da Zincirleme Kaza, 4 Araç Birbirine Girdi

Şanlıurfa'da meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da Zincirleme Kaza, 4 Araç Birbirine Girdi

Şanlıurfa’da 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonucunda 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda meydana gelen kazada, arıza nedeniyle sol şeritte bekleyen bir otomobile arkadan gelen başka otomobil çarptı. Aynı istikamette seyreden 2 araç da kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Şanlıurfa'da Zincirleme Kaza, 4 Araç Birbirine Girdi - Resim : 1

Zincirleme kazada yaralanan 6 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı ise başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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