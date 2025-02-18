Pendik’te Mahalleyi Ayağa Kaldıran Şüpheli Sıvıya İnceleme
Pendik’te rögara dökülen sıvı İSKİ ekiplerini harekete geçirdi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından dökülen sıvının ne olduğuna dair inceleme başlatıldı.
İstanbul Pendik’te Sanayi Mahallesi Yılmaz Sokak'ta kimliği belirsiz kişiler tarafından rögara dökülen şüpheli sıvı endişe yarattı. Bir iş yerinin çalışanları tarafından döküldüğü öne sürülen sıvıyı gören mahalleri durumu polis ekiplerine bildirdi.
ŞÜPHELİ SIVIYA İNCELEME
Yapılan ihbarlar sonrasında rögara su döktüğü iddia edilen kişilerin bölgedeki iş yerinin çalışanları olduğu tespit edildi. Mahalleye İSKİ ve Pendik Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerinin gelmesinin ardından rögara boşaltılan sıvıyla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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