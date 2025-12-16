Dayısı Dehşeti Yaşatmıştı! Diri Diri Toprağa Gömülen Çocuk Hayati Tehlikeyi Atlattı! İlk Sözleri O Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Reyhanlı’nın Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir El Cedduğ, cuma günü okuldan çıktıktan sonra evine dönmeyince kaybolmuştu. Çocuğa ulaşamayan ailesi durumu Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde 200’ü aşkın güvenlik kamerası kaydı izlendi ve Amir’in dayısı M.E. olayın şüphelisi olarak gözaltına alındı. Baraj yolu civarında, aracında yeğeniyle birlikte bir evin kamerasına yansıyan M.E., çocuktan haberi olmadığını iddia etti. Ancak polis, AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

CANİ DAYI TUTUKLANDI

Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda Amir, iki gün sonra başından yaralanmış halde, diri diri toprağa gömülmüş olarak bulundu ve hemen hastaneye kaldırıldı. Çocukla kurulan ilk iletişimde, okul çıkışında dayısı tarafından kaçırıldığını ve darbedildiğini anlattı. Bunun üzerine M.E. tutuklandı.

'2 GÜN SONRA TABURCU OLACAK'

Evladının hayati tehlikesi olmadığını ve yakında taburcu olacağını söyleyen baba Muhammed El Cedduğ, şunları söyledi:

"Cuma günü okula gidiyordu. Okuldan eve geç saatte gelmeyince merak edip aramaya başladık. Çevredeki ve mahallede yaşayan herkese sorduk ama bulamayınca polisi aradık. Allah'a şükürler olsun ki tek başına o halde 3 gün boyunca bulunana kadar yaşam mücadelesi verip hayatta kaldı. 3 gün boyunca arama kurtarma çalışmaları için emniyete ve herkese teşekkür ederim. Şu anda oğlumun herhangi bir hayati tehlikesi yok. Doktor son tahlillerine bakıp bizi bilgilendirecekler ama yaşamsal faaliyetlerinde tehlike yok ve düzenli şekilde çalışıyor. Doktorlar oğlumun 2 gün sonra yürümeye başlayacağını söylediler ve sonuçlara göre taburcu olacak. Yeme ve içmede herhangi bir sorun yok. Reyhanlı Belediyesi Başkanı Ahmet Salman'a, emniyet ekiplerine ve sağlık ekiplerine teşekkür ederim"

'TEK İSTEĞİM EN AĞIR CEZA VERİLMESİ'

Evladına zarar veren cani dayının en ağır cezayı almasını istediğini belirten El Cedduğ, şöyle konuştu:

"Dayısının psikolojik sorunlarından dolayı mı yoksa madde mi kullandı anlamadık. Oğluma karşı ne sorunu olduğunu anlamadık. Oğlum da dayısının neden yaptığını anlamadı. Oğlum ağır bir travma yaşadı ve korkuları var. Oğlum iyileştikten sonra emniyet güçleriyle iletişim kurup pedagog eşliğinde konuşacak. Oğluma o konu hakkında sorular sormak istemiyoruz. Oğlum da dayısının hakkında konuşmak istemiyor. Oğlum dedi ki; 'dayım beni okuldan aldı. Eve gideceğimizi düşünerek mutlu şekilde gideceğimizi bilerek yola çıktık fakat dayım beni yolda dövdü. Sonra arabayla araziye getirdi ve orada da dövdü. Üzerime taşlar koyup çekip gitti' bu şekilde söyledi. Oğlum dayısının o güne kadar böyle bir şey yapacağını aklının ucundan geçirmemiş. Ben dayının oğluma karşı şiddet uyguladığını görmedim. Ben de hala şaşkınım ve sebebini bilmiyoruz. Dayısı önceden bize misafirliğe geliyordu. Aramızda maddi olarak veya başka bir şey sorun yoktu. Aile bağlarımız güçlüydü ama neden böyle yaptığını anlamadık. Benim bu olaylarla ilgili tek isteğim, dayıya en ağır ceza verilmesini istiyorum. Bu saatten sonra o adam oğlumun dayısı değil, bir canidir. Bunun bilincindeyiz. Yargının dayıya en ağır cezayı vereceğine inanıyorum. O yüzden içimiz rahattır"

İLK SÖZLERİ BAKIN NE OLDU

Ağır yaralı olarak Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Amir, yapılan müdahalelerle hayati tehlikeyi atlattı. Sağlık durumu giderek iyileşen küçük çocuk, kendine geldikten sonra söylediği ilk sözlerde Cristiano Ronaldo’yu çok sevdiğini dile getirdi.

Kaynak: İHA