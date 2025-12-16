Ankara’da Dev Fuhuş Operasyonu! 60 Tutuklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde faaliyet gösteren Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Soruşturma Bürosu, art arda gelen ihbarlar ve çoğalan şikâyetler üzerine kapsamlı ve gizli bir soruşturma başlattı.

11 İŞLETME YAKIN TAKİBE ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından özel soruşturma ekipleri kuruldu. Çankaya ilçesinde gece kulübü adı altında faaliyet gösteren ve kadınları istismar ederek fuhuşa zorladığı tespit edilen 11 işletme mercek altına alındı.

ŞÜPHELİLER 4 AY SÜREYLE İZLENDİ

CMK 135 kapsamında teknik takip ve izleme kararları alındı. Ekipler, yaklaşık 4 ay boyunca müşteri gibi mekânlara girerek fuhuşa aracılık eden ve teşvik eden şüphelileri adım adım takip etti.

FUHUŞ PAZARLIKLARI KAMERAYA YANSIDI

Gizli kameralar aracılığıyla çalışanlar ile müşteriler arasında yapılan fuhuş görüşmeleri kayıt altına alındı. Telebar sistemiyle çalışan bu mekânlardan çıkarılan mağdur kadınların, fuhuş amacıyla otellere götürüldüğü belirlendi.

YASA DIŞI KAZANÇ SAĞLANDI

Kadınların bir kısmının SGK kaydının bulunduğu ve çalışıyor gibi gösterildiği ortaya çıktı. Müşteriler mekânlara gelerek kadınlarla sohbet ediyor, ardından fuhuş teklifi yapıyor; işletmeler de bu yöntemle yasa dışı kazanç elde ediyordu.

64 MAĞDUR KADIN KURTARILDI

Operasyon kapsamında 11 işletmenin sahipleri, yöneticileri ve çalışanlarından oluşan toplam 81 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 60’ı tutuklandı. Soruşturma sonrası tüm işletmelerin faaliyetlerine son verildi. Fuhuşa zorlandığı belirlenen 64 kadın kurtarılarak ifadeleri alındı.

Kaynak: DHA