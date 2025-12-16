Yağmur Umut Olmadı! İstanbul Susuzluğa Bir Adım Daha Yaklaştı

İstanbul’da sonbahar boyunca etkili olan kuraklık sonrası yağışlarla kısa süreli yükseliş yaşayan barajlardaki su seviyeleri yeniden geriledi. İSKİ’nin güncel verilerine göre baraj doluluk oranı bugün yüzde 17.88 olarak ölçüldü. Bu seviyenin, Aralık ayları dikkate alındığında son 10 yılın en düşük oranı olduğu bildirildi. Su seviyesi yüzde 19.01’e düşen Terkos Barajı’nda ise daha önce suyla kaplı alanların büyük bölümünün kuruduğu görüldü.

Yağmur Umut Olmadı! İstanbul Susuzluğa Bir Adım Daha Yaklaştı
İstanbul’da bahar ve yaz aylarında yaşanan kuraklık, sonbaharda da beklenen yağışların gerçekleşmemesiyle birlikte barajlardaki su seviyelerini kritik noktaya taşıdı. Son günlerde etkili olan yağmur yağışları barajlarda sınırlı bir yükseliş sağlasa da bu artış kalıcı olmadı.

İSKİ’nin paylaştığı verilere göre, 7 Aralık 2025’te yüzde 17.12 olan baraj doluluk oranı, 8 Aralık’ta yüzde 17.66’ya, 9 Aralık’ta yüzde 17.81’e ve 10 Aralık’ta yüzde 17.91’e kadar yükseldi. Ancak yağışların yeniden azalmasıyla birlikte oran düşüşe geçti ve bugün itibarıyla yüzde 17.88 olarak ölçüldü.

SON 10 YILIN ARALIK AYI REKORU

İSKİ ölçümlerine göre mevcut yüzde 17.88’lik doluluk oranı, Aralık ayları baz alındığında İstanbul barajlarında son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında bu oran yüzde 40.23 olarak ölçülürken, 2018 yılının Aralık ayında ise barajlardaki doluluk yüzde 69.16 seviyesindeydi.

TERKOS’TA SU GERİ ÇEKİLDİ, TEKNELER BALÇIĞA SAPLANDI

İstanbul’un en büyük su kaynaklarından biri olan Terkos Barajı’nda da su seviyesi dikkat çekici şekilde düştü. Barajdaki doluluk oranı yüzde 19.01’e kadar gerilerken, daha önce suyla kaplı olan geniş alanların tamamen kuruduğu görüldü. Baraj havzasında bulunan bazı teknelerin, demirledikleri noktadan onlarca metre uzağa düşen su seviyesi nedeniyle balçık çamur içinde kaldığı gözlemlendi.

KUZEY BARAJLARINDA ALARM ZİLLERİ

Öte yandan İstanbul’un kuzeyinde yer alan bazı barajlarda doluluk oranları neredeyse yok denecek seviyelere indi. Kazandere Barajı’nda doluluk oranı yüzde 1.91 olarak ölçülürken, Papuçdere Barajı’nda ise bu oran yüzde 2.57’de kaldı.

İSTANBUL BARAJLARINDA GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

İSKİ verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranları şu şekilde sıralandı:

Ömerli: Yüzde 16.25

Darlık: Yüzde 28.37

Elmalı: Yüzde 53.54

Terkos: Yüzde 19.01

Alibeyköy: Yüzde 12.59

Büyükçekmece: Yüzde 17.21

Sazlıdere: Yüzde 15.76

Istrancalar: Yüzde 29.64

Kazandere: Yüzde 1.91

Papuçdere: Yüzde 2.57


