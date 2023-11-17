Datça açıklarında korkutan deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Datça açıklarında korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem Rodos Adası ile Muğla'nın Datça ilçesi arasında meydan geldi.

Büyüklüğü 4.0 olan açıklanan deprem, saat 16:19 sularında kaydedildi.

Depremin derinliği ise 11.8 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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