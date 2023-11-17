Datça açıklarında korkutan deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem Rodos Adası ile Muğla'nın Datça ilçesi arasında meydan geldi.
Büyüklüğü 4.0 olan açıklanan deprem, saat 16:19 sularında kaydedildi.
Depremin derinliği ise 11.8 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM
AKDENIZ https://t.co/MSmmeenXhv
17.11.2023, 16:19:30 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 11.8 km#Kandilli— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 17, 2023
Kaynak: Gerçek Gündem
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