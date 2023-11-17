Yine doğalgaz... Küçükçekmece'deki patlamada 1 kişi öldü

İstanbul Küçükçekmece'de bir binada doğalgazdan kaynaklanan patlama meydana geldi. İlk yapılan tespitlerde 1 vatandaşın hayatını kaybettiği açıklandı.

İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"Küçükçekmece'de meydana gelen ve ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlama sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

İkisi ağır olmak üzere toplam 5 vatandaşımız da yaralanmış olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir."

28 Eylül'de de Bahçelievler'de bir apartman dairesinde patlama yaşanmıştı. İstanbul Valiliği, patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığını belirtip patlamada 2 kişi hayatını kaybettiğini duyurmuştu.