Yine doğalgaz... Küçükçekmece'deki patlamada 1 kişi öldü

Küçükçekmece'de meydana gelen ve ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlama sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Yine doğalgaz... Küçükçekmece'deki patlamada 1 kişi öldü

İstanbul Küçükçekmece'de bir binada doğalgazdan kaynaklanan patlama meydana geldi. İlk yapılan tespitlerde 1 vatandaşın hayatını kaybettiği açıklandı.

İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"Küçükçekmece'de meydana gelen ve ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlama sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

İkisi ağır olmak üzere toplam 5 vatandaşımız da yaralanmış olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir."

İstanbul'da bir apartman dairesinde patlama: 2 ölü 3 yaralıİstanbul'da bir apartman dairesinde patlama: 2 ölü 3 yaralıGüncel

28 Eylül'de de Bahçelievler'de bir apartman dairesinde patlama yaşanmıştı. İstanbul Valiliği, patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığını belirtip patlamada 2 kişi hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Etiketler
İstanbul Doğalgaz Patlama İstanbul Valiliği
Son Güncelleme:
Gazeteci Barış Pehlivan tahliye edildi: Yaşadığım bu adaletsizlik Türkiye'deki yargıdaki çürümüşlüğün yanında okyanusta bir kum tanesi "Yaşadığım bu adaletsizlik Türkiye'deki yargıdaki çürümüşlüğün yanında okyanusta bir kum tanesi"
İşler tersine döndü! O il İstanbul'a göç verirken göç almaya başladı İşler tersine döndü! O il İstanbul'a göç verirken göç almaya başladı
Meteoroloji'den İstanbul ve çevresine fırtına uyarısı Meteoroloji'den İstanbul ve çevresine fırtına uyarısı
Türkiye'deki en huzurlu yer seçildi! Gelen giderken göz yaşı döküyor Türkiye'deki en huzurlu yer seçildi! Gelen giderken göz yaşı döküyor
ÇOK OKUNANLAR
Metin Uca, son röportajında vasiyetini açıklamış Metin Uca, son röportajında vasiyetini açıklamış
Anket: İzmir ve Adana için hangi adaylar önde? İzmir ve Adana için hangi adaylar önde?
İslam Memiş 'bu işin arkası tufan' diyerek uyardı: Altını olanlar dikkat! İslam Memiş 'bu işin arkası tufan' diyerek uyardı: Altını olanlar dikkat!
MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı: İşte Dilan Polat'ın beden işçiliğinden holding sahipliğine uzanan hayatı İşte Dilan Polat'ın beden işçiliğinden holding sahipliğine uzanan hayatı
Haluk Bilginer'den sevenlerini üzen haber Haluk Bilginer'den sevenlerini üzen haber