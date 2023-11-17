Ülkü Ocakları şikayet etti RTÜK Halk TV'ye ceza verdi! Sinan Ateş cinayetinin konuşulmasından rahatsız olmuşlar!

RTÜK, Halk TV’ye Kayda Geçsin programında Sinan Ateş ile ilgili yorumların yapılması nedeniyle Ülkü Ocakları Başkanının şikayeti üzerine para cezası verdi. KRT'ye ise "Zafer Arapkirli’nin Hakan Fidan’ın Antony Blinken’e mesafeli tutumuyla övünülmesini komik bulması" nedeniyle ceza kesildi.

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Ülkü Ocakları şikayet etti RTÜK Halk TV'ye ceza verdi! Sinan Ateş cinayetinin konuşulmasından rahatsız olmuşlar!

MHP'nin gençlik kolu olan Ülkü Ocakları'nın Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın şikayeti üzerine Halk TV'ye ceza verildiği bildirildi.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Halk TV'de yayınlanan 'Kayda Geçsin' programında Sinan Ateş cinayeti üzerinden yorumların yapılması nedeniyle Ülkü Ocakları Başkanı'nın şikayeti üzerine yüzde 3 para cezası verildiği öğrenildi.

CHP'nin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı'nın aktardığına göre, RTÜK Halk TV dışındaki muhalif medyaya da ceza kesti.

KRT, HALK TV, TELE 1, FLASH'A CEZA

Taşçı, "Anayasa Mahkemesinin “sansüre” yol vermesinin ardından RTÜK, hükümeti eleştiren, halkın haber alma hakkı için mücadele eden yayıncılara ağır cezalar verdi" dedi.

İlhan Taşçı'nın açıklamaları şöyle:

"Anayasa Mahkemesinin “sansüre” yol vermesinin ardından RTÜK, hükümeti eleştiren, halkın haber alma hakkı için mücadele eden yayıncılara ağır cezalar verdi. Kararlar gösteriyor ki RTÜK, gelecek günlerde daha ağır yaptırımlara hazırlanıyor. İstedikleri suskun, sinmiş bir basın.

RTÜK, Merdan Yanardağ ile Emre Kongar’ın 3 ayrı programına ceza verdi. Birisi Osman Gökçek’in şikayeti! “Küçük düşürme” ve “suçlu gibi göstermekten” kanala üç kez % 3 para cezası kesildi.

Flash Haber’e de emekli maaş ve ikramiyesini eleştirmekten % 3 İPC uygulandı.

RTÜK, Zafer Arapkirli’nin Erdoğan’ın köprü ve otoyollara zam yapılmayacağını açıklamasına karşın zam yapılmasına tepkisi nedeniyle “küçük düşürmekten” KRT’ye % 3, Hakan Fidan’ın Antony Blinken’e mesafeli tutumuyla övünülmesini komik bulması nedeniyle de % 3 İPC verdi.

Halk TV’ye Kayda Geçsin programında Sinan Ateş ile ilgili yorumların yapılması nedeniyle Ülkü Ocakları Başkanının şikayeti üzerine RTÜK % 3para cezası verdi. Kanala IŞİD'in korunup kollandığı değerlendirmesi nedeniyle de %3 para cezasına hükmedildi. Kararlar oy çokluğuyla alındı."

Kaynak: Gerçek Gündem

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