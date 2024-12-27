Danıştay İzin Verirse Çanakkale Ciğerlerini Kaybedecek! Tam 4.2 Milyon Metrekarelik Orman Katledilebilir

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Şahinli köyü mevkiinde yürütülen altın madenciliği faaliyetine karşı başlayan hukuk mücadelesi devam ediyor. Çarmıklı ailesinin sahibi olduğu Nurol Holding'in iştiraki TÜMAD Madencilik tarafından yürütülen faaliyetler mahkemelik olmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 'ÇED olumlu' kararının iptali için açılan davanın reddedilmesi üzerine konu üst mahkemeye gitmişti. Nefes gazetesinin haberine göre, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Ayvalık Tabiat Derneği, Lapseki Çevre Koruma Üretim Ve Dayanışma Derneği, Yenice Meyve Ticaret Limited Şirketi ve 32 bireysel davacı Çanakkale 1’inci İdare Mahkemesi’nin şirket lehine verdiği kararın iptali için Danıştay’a başvurdu.

Eğer Danıştay'dan TÜMAD'ın lehine karar çıkarsa büyük bir orman arazisi madencilik çalışmaları için katledilecek.

Kaynak: Nefes gazetesi