Dalaman Havalimanı'na 6 Ayda Yolcu Akını

Muğla’nın iki uluslararası havalimanından Dalaman Havalimanına 2024 yılının ilk 6 ayında 2 milyon 2 bin 224 yolcuya hizmet verildi.

HAZİRANDA 809 BİN 944 YOLCU

Muğla’nın ilk uluslararası havalimanı olarak 1976 yılında inşaatına başlanan, 1981 yılında uluslararası hizmete açılan Dalaman Havalimanı 2024 yılı Haziran ayında hizmet verilen yolcu sayısı 809 bin 944 kişi olurken, hizmet verilen uçak sayısı ise 6 bin 542. İç ve dış hatlar, VİP ve CİP gibi hizmetlerin de verildiği Dalaman Havalimanından taşınan yük miktarı ise 10 bin 276 ton olarak gerçekleşti.

6 AYDA 2 MİLYON YOLCU

Dalaman Havalimanına 2024 yılının ilk 6 aylık diliminde 18 bin 298 uçakta toplam 2 milyon 2 bin 226 yolcuya hizmet verildi. Yine 6 aylık dönemde 23 bin 493 ton yük taşıması gerçekleşti. Dalaman Havalimanına bir önceki Mayıs ayında 5 bin 022 uçak trafiği ile birlikte 597 bin 983 yolcuya hizmet verirken, Mayıs ayında taşınan yük miktarı 7 bin 576 ton olarak kayıtlara geçmişti.