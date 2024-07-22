Daha Önce de Yapmışlar... Oyun Oynayan Çocuklar Garajda Yangın Çıkardı

Bolu'da 3 katlı boş dairenin garaj kısmında oyun oynayan çocuklar yangın çıkardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çocukların daha önce de aynı şekilde yangın çıkardığı öğrenildi.

Daha Önce de Yapmışlar... Oyun Oynayan Çocuklar Garajda Yangın Çıkardı

Bolu'da Karamanlı Mahallesi Mutlu Sokak'ta 3 katlı boş dairenin garaj kısmında yangın çıktı. İddiaya göre, yangın oyun oynayan çocuklar tarafından çıkarıldı.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere teslim olan garajı söndürdü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çocukların garajda oyun oynadıklarını ifade eden Halil Şengüleç, "Bu mahallenin çocukları garajda oyun oynuyor. Biz bu durumdan rahatsızız. Evimin mutfak kısmından dumanları fark ederek ihbarda bulundum. Geçen seferde çocukları ateş yakarken yakalamıştık" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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