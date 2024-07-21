Kayseri'de Korkutan Anlar: Doğal Gaz Patlaması Yangına Neden Oldu

Kayseri'de bir iş yerinin yanında bulunan doğal gaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı.

Kayseri'de Korkutan Anlar: Doğal Gaz Patlaması Yangına Neden Oldu

Kayseri'de doğal gaz borusunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın bir iş yerinde hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir iş yerinin yanında bulunan doğal gaz borusunda patlama sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin iş yerine sıçramaması için müdahale ettiği yangın, ekiplerin doğal gaz vanasını kapatmasının ardından söndürüldü. Hasara neden olan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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