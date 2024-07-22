Erkek Dehşeti Bitmiyor! Eşiyle Tartıştı, Baltayla Eve Saldırdı
Samsun'da eşiyle tartışan bir erkek, baltayla evin kapısını kırdı. Şüpheli eve girmeye çalışırken, olay yerine gelen oğlu da bıçakla babasına saldırdı. Olay yerine gelen ekipler baba ve oğlunu gözaltına aldı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, Ö.A. isimli erkek tartıştığı eşi E.A. ile yaşadıkları ikametin kapısını baltayla kırarak içeri girmeye çalıştı.
BALTALI BIÇAKLI DEHŞET
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören E.A, apartmanın çatısına çıktı. İkna sonucu çatıdan indirilen E.A. gözaltına alındı.
Bu sırada babası Ö.A'ya bıçakla saldırmaya çalışan oğlu M.A.'yı da polis ekipleri gözaltına aldı.
Kaynak: DHA