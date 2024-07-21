Şişli'de 4 Katlı Binada Korkutan Yangın! Alev Alev Yandı

Şişli'de mahalle sakinlerini korkutan anlar yaşandı. 4 katlı bir binada bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Daire kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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Şişli'de 4 Katlı Binada Korkutan Yangın! Alev Alev Yandı

İstanbul Şişli Teşvikiye’de saat 12.00 sıralarında, 4 katlı apartmanın 2’nci katında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden bina sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

APARTMAN SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Apartman sakinleri ise tedbir amacıyla bahçeye indirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken daire kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerince yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

YANGININ NEDENİ BELLİ DEĞİL

Yangın sırasında evinde uyuduğunu söyleyen Resul Çelikol, “Ben öbür odada uyuyordum eşim uyandırdı, apar topar aşağıya indik. Yangının neden çıktığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yangının başladığı evin sahiplerini tanımıyorum. Ben burada 3 senedir oturuyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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