Arkadaşları İle Çay İçerken Sırtından Bıçaklanarak Öldürüldü!

Sakarya'da bir genç, arkadaşlarıyla çay içtiği esnada sırtından bıçaklanarak öldürüldü. Saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Arkadaşları İle Çay İçerken Sırtından Bıçaklanarak Öldürüldü!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Kuruçeşme Mahallesi'nde dün gece saatlerinde, arkadaşları ile çay ocağının önünde oturan Ahmet Çokal, yanına gelen 21 yaşındaki V.Ö.'nün bıçaklı saldırısına uğradı.

SALDIRGANIN AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Akli dengesi yerinde olmadığı öne dürülen şüpheli ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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