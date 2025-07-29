Çürüyen Ağaç Otomobillerin Üzerine Devrildi

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Bartın’da ırmak kenarında kökünden çürüyen kavak ağacı, park halindeki araçların üzerine devrildi. Olayda 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kemerköprü Mahallesi’nde Bartın Belediyesi Sosyal Tesisleri arkasındaki otoparkta yaşandı. Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki kavak ağacı, kökünden çürüyerek park halindeki 3 otomobil ve bir hafif ticari aracın üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluşurken olayda yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye belediye, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, motorlu testereyle ağacın dal parçalarını araçların üzerinden kaldırdı. Hasar gören araçlar çekici yardımıyla sanayiye götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA