Rize'de Dere Yatağına Düşen Genç Yaralandı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dere yatağına düşmesi sonucu yaralanan kişi kurtarıldı.

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Rize'de Dere Yatağına Düşen Genç Yaralandı
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayder Yaylası'ndaki Gelin Tülü Şelalesi'ni yakından görmek isteyen Semih C. (35), engebeli arazide dengesini kaybederek dere yatağına düştü.

Yaralanan Semih C, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, JAK, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce dere yatağından sedyeyle alınan Semih C. Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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