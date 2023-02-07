Cüneyt Özdemir'in yayınına bağlanan kadın gözyaşlarıyla anlattı: Artık Antakya yok, Hatay yok

Hatay Büyükşehir Belediyespor'un eski başkanı Zekiye Yiğitbaşı, katıldığı canlı yayında yürek burkan ifadeler kullandı.

Kahramanmaraş'ta dün sabah saat 04.17'de meydana gelen 7.7'lik deprem; Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adıyaman'ı da ciddi şekilde etkiledi. Birçok binanın yıkıldığı afet bölgesinde en büyüğü 6,6 olmak üzere çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Öte yandan dün saat 13.14'te Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada depremin bir artçı olmadığı, dün sabah meydana gelen 7.7'lik depremden bağımsız olduğu belirtildi.

Tüm Türkiye; deprem felaketi sonrasında yardım için seferber olurken, yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden karelerYüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden karelerGüncel

YÜREK BURKAN SÖZLER

Depremin olduğu anlardan beri YouTube'da canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir'in kanalına konuk olan Hatay Büyükşehir Belediyespor'un eski başkanı Zekiye Yiğitbaşı, yürek burkan ifadeler kullandı.

"KOCAMAN SİTE YERLE BİR OLDU!"

Dışarıdan gelecek olan yardımları beklediklerini dile getiren Yiğitbaşı, "10 bloklu, kocaman bir site yerle bir oldu. Binlerce kişi öldü! Hiçbir şey yok... Terk edildik, her zamanki gibi terk edildik. Hatay nerede, Suriye'de mi kardeşim? Açız, susuzuz, çocuklar ve torunlar yanımda, annemi kaybettim galiba! Şehir dışına çıkma imkanı yok, yollar yarılmış! Havaalanına gelen uçaklar geliyormuş ama geri gidiyormuş. Biz arabadayız, arabalarda oturuyoruz. Hiçbir yardım yok! AFAD çökmüş burada. Dışarıdan gelecek olan yardımları bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Bu sözlerin ardından Cüneyt Özdemir'in de gözyaşlarına hakim olamadığı ve konuşmakta güçlük çektiği görüldü.

Etiketler
Deprem
Muhabirin korkusu yüzüne yansıdı: TRT canlı yayınında bina çöktü Muhabirin korkusu yüzüne yansıdı: TRT canlı yayınında bina çöktü
Türkiye deprem risk haritası; Hangi bölgelerde deprem riski var? Türkiye deprem risk haritası; Hangi bölgelerde deprem riski var?
Müge Anlı yaptığı yayınla ilgili eleştirilere yanıt verdi! Müge Anlı yaptığı yayınla ilgili eleştirilere yanıt verdi!
Deprem sırasında kalp krizi geçiren Pelin öğretmen hayatını kaybetti Deprem sırasında kalp krizi geçiren Pelin öğretmen hayatını kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler
Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki: 'Ama bize öyle bilgiler gelmiyor' Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki
Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor
Açılışını AKP'li belediye başkanının yaptığı site depremde yerle bir oldu Antakya'daki site depremde yerle bir oldu
AKP'li Mehmet Metiner'den 'çaresiziz' diyen depremzede vatandaşa tepki çeken yanıt: Adıyaman'ımızı yeniden onaracak reisimiz var AKP'li Mehmet Metiner'den 'çaresiziz' diyen depremzede vatandaşa tepki çeken yanıt