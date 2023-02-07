Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği 7.7 büyüklüğündeki depremde bin 500'den fazla kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de evsiz kaldı. Kurtarma ekiplerinin zamana karşı yarıştığı bölgeden acı dolu kareler de yürekleri dağladı. İşte Anadolu Ajansı kameralarına yansıyan acı kareler...