Deprem sırasında kalp krizi geçiren Pelin öğretmen hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde bir acı haber de Mardin'den geldi. Deprem sırasında Kızıltepe'de kalp krizi geçiren 33 yaşındaki öğretmen Pelin Özden hayatını kaybetti.

Deprem sırasında kalp krizi geçiren Pelin öğretmen hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler geniş bir bölgede hissedildi. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da çok sayıda bina yerle bir oldu. 10 ilde 1541 vatandaşımız hayatını kaybederken, binlerce kişi yaralandı.

KALP KRİZİ GEÇİREN ÖĞRETMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Depremin ardından bir acı haber de Mardin'den geldi. Kızıltepe ilçesinde Yol İş Sendikası İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Pelin Özen, sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında kalp krizi geçirdi. Malatya nüfusuna kayıtlı olan Özen, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Deprem sırasında kalp krizi geçiren Pelin öğretmen hayatını kaybetti - Resim : 1

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