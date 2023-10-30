Cumhuriyet'i hedef alan spor il müdürü açığa alındı

Konya Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini yürüten Cumali Özince, cumhuriyeti hedef alan paylaşımı nedeniyle açığa alındı.

Cumhuriyet'i hedef alan spor il müdürü açığa alındı

Konya Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini yürüten Cumali Özince, sosyal medya hesabındaki paylaşımından dolayı açığa alındı.

Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alarak sosyal medya hesabından, "Hakkınızı helal edin, Osman Gazi, Orhan Gazi! Yedi düvelin birleşip yıkamadığı emanetinizin bugün son günü" diye yazdı.

Takipçilerin tepkisi üzerine yeni bir paylaşım yapan Özünce, Cumhuriyet'i överek "Türk dünyasının gururu, mazlumların umudu, 100. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi ilelebet payidar eyle" ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cumali Özince’nin paylaşımıyla ilgili olarak açığa alındığı ayrıca bu konuda müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

Etiketler
Cumhuriyet Konya
Erdoğan açıkladı: Okullara 'Cumhuriyet' arası Okullara 'Cumhuriyet' arası
Domatesi çürüten hata. Kesinlikle uzak tutmalıymışız, hiç bilmiyorduk Domatesi çürüten hata. Kesinlikle uzak tutmalıymışız, hiç bilmiyorduk
FOX TV herkesi çok kızdırdı. Apar topar ekrandan çekildi... Veda ediyor FOX TV herkesi çok kızdırdı. Apar topar ekrandan çekildi... Veda ediyor
Ümraniye’de iki araç takla attı: 3 yaralı Ümraniye’de iki araç takla attı: 3 yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Araştırma: Eşlerini en çok aldatan meslekler ortaya çıktı Eşlerini en çok aldatan meslekler ortaya çıktı
Hem aşkı hem parayı aynı anda bulacak 3 burç belli oldu! Hayatlarının dönüm noktası yaklaşıyor Hem aşkı hem parayı aynı anda bulacak 3 burç belli oldu!
Dilan Polat ve Engin Polat'tan 'özür' açıklaması: "Gösteriş yaptık, haddimizi aştık" Dilan Polat ve Engin Polat'tan 'özür' açıklaması
Emekli maaşlarında zam hesabı değişti: Masadaki rakam ortaya çıktı Emekli maaşlarında zam hesabı değişti
Melis Sezen’e babasından 20 yıl sonra gelen mektup! "En özel hediye..." Melis Sezen’e babasından 20 yıl sonra gelen mektup! "En özel hediye..."