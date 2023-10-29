Erdoğan açıkladı: Okullara 'Cumhuriyet' arası

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla; 30 Ekim'de okul öncesi, ilk ve orta öğretimde okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.