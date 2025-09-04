Savcı Ercan Kayhan'ı Öldüren Mustafa Can Gül Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Çekmeköy’de bulunan bir restoranda, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren, eski garson Mustafa Can Gül adliyeye sevk edildi.

İstanbul Adalet Sarayı’nda görev yapan 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybetti.

Öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan- Kayhan'a saldıran Mustafa Can Gül

'HUSUMET' DETAYI

Savcıya saldıran şüphelinin 19 yaşındaki eski garson Mustafa Can Gül olduğu tespit edildi. Gül’ün garson olarak çalıştığı dönemde müşteri olarak işletmeye gelen Savcı Kayhan ile aralarında bir husumet başladığı öğrenildi.

Cinayetin işlendiği restoran

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerinde suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan, kadına karşı şiddet, ısrarlı takip ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından üç ayrı kaydının bulunduğu ortaya çıkan saldırgan Mustafa Can Gül, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan saldırgan Mustafa Can Gül'ün öldürdüğü Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı olduğu da ortaya çıkmıştı.

Savcı ve savcıyı öldüren saldırgan aynı karede

