Cumhuriyet 102 Yaşında: Bayraklarla, Marşlarla, Coşkuyla… Türkiye’nin Dört Bir Yanında Coşkulu Kutlama

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserim” diyerek tanımladığı Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşunun 102. yıl dönümünü coşkuyla kutluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ülkenin dört bir yanında törenler düzenlendi, meydanlar Türk bayraklarıyla donatıldı. Gaziantep’ten Kars’a, Antalya’dan Tokat’a kadar her şehirde vatandaşlar Cumhuriyet sevincini paylaştı.

SINIR KÖYÜNDE ANLAMLI KUTLAMA

Türkiye-Ermenistan sınırındaki Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Boyuntaş köyünde öğrenciler ve köy halkı, Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı. Öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ve “Yaşasın Cumhuriyet” pankartlarıyla köyde yürüyüş yaptı. 79 yaşındaki Seher Karadağ, ilkokulda ezberlediği Atatürk şiirlerini okuyarak kutlamalara renk kattı.

DEPREMİN MERKEZİNDE BAYRAM COŞKUSU

Önceki gün 6,1 büyüklüğünde depremle sarsılan Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde de Cumhuriyet coşkusu eksik olmadı. Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen törende öğrenciler, vatandaşlar ve protokol üyeleri bayraklarla kutlamaya katıldı.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE GÖRKEMLİ TÖRENLER

İstanbul’da Vatan Caddesi’nde düzenlenen geçit törenine askeri birlikler, polis ekipleri, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Havada Türk bayrakları açan helikopterler görsel şölen oluşturdu. İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’nda Vali Süleyman Elban, Orgeneral İrfan Özsert ve Belediye Başkanı Cemil Tugay vatandaşları selamladı.

YURDUN DÖRT BİR YANINDA AYNI HEYECAN

Batman, Mardin, Şanlıurfa, Kırıkkale, Niğde, Adıyaman, Kırşehir, Ağrı, Bayburt, Muğla, Artvin, Denizli, Kütahya, Aydın, Sinop, Kastamonu, Sivas, Edirne, Antalya ve Erzincan’da da Cumhuriyet’in 102. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kaş’ta 50 paraşütçü Türk bayraklarıyla atlayış yaparken, 65 tekne denizde görsel şölen sundu.

