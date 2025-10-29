Türkiye Cumhuriyeti 102 Yaşında... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir’de

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet’in ilanının 102’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören, Anıtkabir’de yapıldı. Devlet erkanı, sabah saatlerinde Aslanlı Yol’dan yürüyüşle mozoleye doğru ilerledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülük ettiği kortejde; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları ve siyasi parti temsilcileri yer aldı.

ATATÜRK’ÜN MOZOLESİNE ÇELENK BIRAKILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören, milli birliğin ve Cumhuriyet’in değerlerinin bir kez daha vurgulandığı anlamlı bir atmosferde gerçekleşti.

‘YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ’

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Erdoğan, deftere şu ifadeleri yazdı:

"Aziz Atatürk,

Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu önemli günde Zat-ı Alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum.

Sınırlarımız içinde ve ötesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın, dost ve kardeşlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Bundan 102 sene evvel uğruna nice vatan evladını şehit vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, işaret ettiğiniz şekilde, 'muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkartmak' amacıyla tam bir kararlılık içinde çalışıyoruz. Küresel ölçekte ülkemizin itibarını artırırken içeride de yatırım ve kalkınma seferberliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Hedeflerimize yaklaştıkça şahsımıza ve hükümetimize yönelik saldırıların cephesi genişliyor olsa da yolumuzdan dönmeyecek, Allah'ın izni, aziz milletimizin desteği ve büyük ve güçlü Türkiye'yi en büyük eserimiz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz.

Ruhun şad olsun."

