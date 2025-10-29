Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Heyeti'ni Kabul Edecek! Kritik Saat Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı sonrası “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında önemli bir haftaya girildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu çerçevede yarın saat 17.30'da DEM Parti İmralı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Görüşmede, sürecin geldiği aşama, sahadaki son durum ve olası yasal adımların masaya yatırılması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 7 AYDA ÜÇÜNCÜ KEZ GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pervin Buldan ve Mithat Sancar’dan oluşan DEM Parti heyetiyle 7 ay içinde üçüncü kez bir araya gelecek. Görüşmenin, terör örgütü PKK’nın çekilme sürecinin ardından atılacak yeni adımlar açısından belirleyici olacağı değerlendiriliyor.

TBMM’DE YOĞUN GÜNDEM: TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Aynı gün gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çevrilecek. Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonunda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sürece ilişkin kapsamlı bir sunum yapacak.

Adalet Bakanı Tunç’un, sürece dair atılacak yasal düzenlemeler konusunda komisyon üyelerinin önerilerini dinleyeceği belirtiliyor. Öte yandan MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da ilerleyen günlerde komisyona bilgi vermesi bekleniyor.

YASAL ÇERÇEVE OLUŞTURULACAK

Komisyonda yapılacak son değerlendirmelerin ardından, “Terörsüz Türkiye” sürecinin yasal altyapısının hazırlanması için bir rapor oluşturulacak. Partilerin kendi çalışmalarını tamamlamasının ardından, ortak bir metin üzerinde uzlaşılması ve raporun Genel Kurul’a sunulması planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi