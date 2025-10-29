Özgür Özel’den Önceki Genel Başkanlara ‘29 Ekim’ Telefonu

CHP lideri Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile önceki Genel Başkanları arayarak bayramlarını kutladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile önceki Genel Başkanlar; Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin'i telefonla aradı.

Sezer ve önceki genel başkanların Cumhuriyet Bayramlarını kutlayan Özel, sağlık dileklerini iletti

Kaynak: ANKA

