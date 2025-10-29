Özgür Özel’den Önceki Genel Başkanlara ‘29 Ekim’ Telefonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile önceki Genel Başkanlar; Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin'i telefonla aradı.

Sezer ve önceki genel başkanların Cumhuriyet Bayramlarını kutlayan Özel, sağlık dileklerini iletti

Kaynak: ANKA