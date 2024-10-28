Cumhurbaşkanının Doktoru Özel Hastaneleri 'Suçladı': Yenidoğan Çetesine İlişkin Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı özel doktoru Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yenidoğan çetesine ilişkin konuştu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdöl, özel hastaneleri 'suçladı'.

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Cumhurbaşkanının Doktoru Özel Hastaneleri 'Suçladı': Yenidoğan Çetesine İlişkin Konuştu

Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın özel doktoru Prof. Dr. Cevdet Erdöl, en az12 bebeğin ölümüne neden olan yenidoğan çetesi skandalına dair dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Erdöl, ‘Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yaşanan acı olayların bir daha tekrar etmemesi için sağlık sistemimiz ticari kaygılardan arındırılmalıdır” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanının Doktoru Özel Hastaneleri 'Suçladı': Yenidoğan Çetesine İlişkin Konuştu - Resim : 1

“ÖZEL HASTANELERİN KÂR HIRSI…”

Erdöl yaptığı paylaşımda, "Özel sektör, kamu hastanelerindeki nitelikli hekimleri yüksek maaşlar ve cazip fırsatlarla transfer etmektedir. Bu durum, 'hekimler yurtdışına gidiyor' söylemleriyle maskeleniyor olsa da asıl mesele, özel hastanelerin kâr hırsı ile besleniyor oluşudur" görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanının Doktoru Özel Hastaneleri 'Suçladı': Yenidoğan Çetesine İlişkin Konuştu - Resim : 2

"ÖZEL HASTANELER KAMUNUN SIRTINDAKİ YÜK"

Erdöl paylaşımının devamında ise şunları kaydetti:

-Kamu hastanelerinin içini boşaltan bu transferler, özel sektörün yükselen fark ücretleriyle domine edilmektedir.

-Özel hastanelerin, kamunun sırtındaki yük olmaktan çıkarılması, toplum sağlığı açısından hayati bir gerekliliktir. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yaşanan acı olayların bir daha tekrar etmemesi için, sağlık sistemimiz ticari kaygılardan arındırılmalıdır. Kamu sağlık sisteminin güçlendirilmesi, toplumsal adaletin sağlanmasının tek yoludur” sözleriyle ‘yenidoğan katliamı’nı dolaylı olarak özel hastanelerin ticari kaygılarına bağladı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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