Son Ankette Sonuçlar Bıçak Sırtı, Fark 1 Puan Bile Değil

Türkiye’de, erken seçim tartışmaları zaman zaman gündeme gelirken, araştırma şirketleri de anket sonuçlarını yayımlamaya devam ediyor. Son olarak Asal Araştırma da ekim ayına ilişkin anket sonuçlarını yayımladı. AKP ve CHP arasındaki fark dikkat çekti.

Asal Araştırma’nın 2 bin kişiyle yaptığı ekim ayı çalışmasında Türkiye’nin siyasi eğilimi ortaya konuldu. Katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarında AKP ve CHP arasındaki rekabet dikkat çekti.

Anketin kararsızlar dağıtılmadan önceki sonuçlarında AKP vatandaşların ilk tercih ettiği parti oldu. AKP’yi 1 puandan bile az bir farkla CHP takip etti.

İşte kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranları:

AKP: Yüzde 22,00

CHP: Yüzde 21,15

MHP: Yüzde 6,1

DEM Parti: Yüzde 5,8

İYİ Parti: Yüzde 3,2

Zafer Partisi: Yüzde 2,9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,4

Anahtar Parti isminde bir parti kuracağını açıklayan Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 1.

TİP: Yüzde 0,9

Diğer: Yüzde 2

Kararsızlar/Oy kullanmam: Yüzde 32,2

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise sonuçlar şöyle oldu:

AKP: Yüzde 32,5

CHP: 31,7

MHP: Yüzde 9

DEM Parti: Yüzde 8,6

İYİ Parti: Yüzde 4,7

Zafer Partisi: Yüzde 4,3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,5

Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 1,5

TİP: Yüzde 1,3

Diğer: Yüzde 2,9.

