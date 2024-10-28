Özgür Özel'den 'Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu?' Sorusuna Yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk oldu. Özel, siyasetteki güncel tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"EN DOĞRU ADAYI BELİRLEYECEĞİZ"

Özgür Özel cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin soruları yanıtladı. Aday belirleme konusunda yükü tek başına sırtına almayacağını ifade eden Özel, "En doğru adayı belirleyeceğiz. Aday CHP’li olacak ama Türkiye İttifakı’nın adayı olacak ve seçimi kazanacak adayı belirleyeceğiz. Bunun önünde kim engelse, kendi kibrim dahil onu bertaraf edeceğim. Genel başkan nefsine düşerse, Türkiye’ye çok şey kaybettirebilir" dedi.

Özel, Fatih Altaylı’nın “Yani Kemal Bey gibi yapmayacaksınız?” demesi üzerine ise “Bunu demedim" diye karşılık verdi.

EKREM İMAMOĞLU MU, MANSUR YAVAŞ MI?

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bizim Ekrem İmamoğlu ile olan kardeşlik hukukumuzu bozmaya çalışanlar oluyor. Biz ona gülüyoruz. Aramızda fitnesavar var. Bu çok iyi bir şey. Çünkü biz birbirimize düşersek parti mahvolur.

Benimle Mansur Bey için de öyle ama benimle Ekrem bey için özellikle öyle. Çünkü Ekrem bey seçimin ertesi gün ‘değişim’ dedi. Ben de o değişime inanan birisi olarak oturduk ve yollarımızı ortaklaştırdık.

Bizim umudumuz, Türkiye’yi yeniden demokrasiye taşıyacak ve insanların sıkıntılarını çözecek bir CHP iktidarını kurmak. Bunun için Ekrem bey de ben de yeminden daha ileri bir noktadayız. Bu sözlerimize önce kendi namusumuza, sonra bir birimize ve partimize bağlıyız.

Benim açımdan aday belirlemede 'Ekrem beyi seçtik' desem kimsenin diyecek bir şeyi yok. Ama kamuoyu karşılığı açısından bir Mansur Yavaş gerçeği var. Burada yükü kendi sırtıma alırsam bu bencillik olur. Oysa biz ‘Ben’ diyen bir parti olmamalıyız.

2 ayda bir toplanan PM’yi aday belirleme sürecinde 2 ayda 12 kere toplantıya çağırmışım. Bu yükü sırtıma almayacağım. Bu yükü sadece milletvekili grubuna da bırakmayacağım. Sadece PM’ye de bırakmayacağım. Bizim tüzüğümüzde şu yazıyor: Aday yoklaması, ön seçim, geniş halk yoklamaları...

Ekrem beyi seçip, Mansur beyi ve sevenlerini, Mansur beyi seçip Ekrem beyi ve sevenlerini kırma lüksümüz yok. Ama demokratik bir şekilde olacak. En doğrusunu arayacağız ve bunu ortak akılla bulacağız. Herkes şundan emin olsun. En doğru adayı belirleyeceğiz. Aday CHP’li olacak ama Türkiye İttifakı’nın adayı olacak ve seçimi kazanacak adayı belirleyeceğiz.

Bunun önünde kim engelse, kendi kibrim dahil onu bertaraf edeceğim. O yüzden ilk ve en olası engeli kendim ortadan kaldırdım. Kendi adaylığımı ihtimal dışı bıraktım. Genel başkan nefsine düşerse, Türkiye’ye çok şey kaybettirebilir.

Emin olun ben Ekrem bey için de söylüyorum. Şu anda 2 isim önde. Partinin içinden bir üçüncü isim geldi. Kamuoyu araştırmalarında, Ekrem beyi geçti, Mansur Beyi geçti diyelim. Vallahi Ekrem bey bana der ki ‘Başkanım bunu aday yapalım’ der. Mansur bey de ‘Bunun yerine ben aday olayım’ demez. Çünkü onlar biliyorlar ki biz bu seçimi kazanırsak önümüzdeki dönem hem insanlara ve ülkeye çok büyük katkılar sunacağız. Kim ne yönetmek istiyorsa fazlasıyla yönetecek zaten. O kadar çok makam, mevki ve yapılacak iş var ki, hepimize yeter."

'İMAMOĞLU'NU YEDİRMEYİZ'

İmamoğlu'na yönelik süren siyasi yasak ile ilgili de konuşan Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yandan Ekrem İmamoğlu'na yasak meselesi, bir yandan 'Demirtaş'ı içeride tutalım.' Bir yandan 'Apo'yu konuşturup sorunu çözelim', 'anayasayı değiştirelim, iktidarda kalalım.' Yok öyle. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Ekrem İmamoğlu'nu yedirmeyiz. Biz bütün çalışmalarımızı yaptık. Bin pişman olurlar. Türkiye'nin İmamoğlu'nu seçme hakkı elinden alınırsa millet geçmiş seçimlerde olduğu gibi çok ağır bir tokat atar. Biz de millet o tokadı atabilsin diye üstümüze ne düşüyorsa yaparız."

DİYARBAKIR GEZİSİ NE ZAMAN PLANLANDI?

Özgür Özel, “Sizin Güneydoğu gezinizde iktidarın bir payı var mı? Size Tayyip Bey veya iktidardan herhangi bir başkası ‘Özgür Bey oraya gidip bir duruma bakın, toparlayın’ dedi mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Ben Güneydoğu gezisine gideceğimi haziran ayı sonunda duyurdum ve bunu eylül ayına doğru yapmayı düşünüyordum. Hatta benim niyetim 1 Eylül Barış Günü’nde Diyarbakır’da olmaktı. Ama sonra ayağımı kırdım. Şeyi de düşünmüştüm, önce ya da sonra Demirtaş’a gidip haftayı 7’ye tamamlamak. Sonra da grup toplantımda bir okuma yapmayı, CHP bu meseleye nasıl bakıyor diye. Böyle bir hedefimiz vardı. Ayak kırılınca tabii, Diyarbakır’a gidip kürsüye çökmeden, Mardin’de yer sofrasına oturmadan olmaz. O yüzden erteledik. Çok kış gelmeden yapmaya karar verdik. İlan ettiğimizde daha Devlet Beyin iki salı konuşması da yoktu. İlki olunca bizim arkadaşlar ertelesek mi dediler. 'Bir daha ertelemek için kafamın kırılması lazım' dedim. Ben bu geziyi Bahçeli’den çok önce söylemişim. Gidecekken bir gün önce de Bahçeli’nin bu Abdullah Öcalan’a özgürlük ifadeleri çıktı. Gezi daha da bir farklı anlamlandırıldı.

Sizin sorduğunuz büyük yalan. Şöyle; milletvekilimiz Umut Akdoğan, televizyon yayınında ona iki ayrı soru soruluyor. Aralarında 20 dakika var. Bu sorulardan birinde ‘Sizce DEM’in el sıkacağından Erdoğan’ın haberi var mıdır?’ Umut Beyin cevabı şu; ‘Ya sık sık görüşüyorlar, mutlaka şunu demiş olabilir, sen bir git dolaş oraları, bir ellerini sık bakalım ne olacak Türkiye’de.” İkinci soru, ‘Özgür Bey Diyarbakır’a gidişi ile ilgili bu kararı nasıl verdi?’ Montajla bir internet sitesi montaj yaptılar ve bunu yaydılar. En son Türker Ertürk bir daha söyledi bunu. Dostça davranmıyor tuhaf şeyler yapıyor. Elimizden geldiğince haberin yalan olduğunu duyurduk. Tayyip Bey ile CHP Genel Merkezi’ne geldiği günden sonra hiç sohbet etmedim."