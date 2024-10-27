KKTC'de Yenidoğan Yoğun Bakımında Skandal! Bebeklere Alkollü Mama Verildi

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki bebeklerin mamalarına su yerine yanlışlıkla saf alkol koyuldu. KKTC Sağlık Bakanlığı, 7 bebeğin fenalaştığını, erken doğum sebebiyle küvezde tedavi gören 20 günlük bir bebeğin hayatını kaybettiğini ve 6 bebeğin tedavi altına alındığını aktardı.

AİLEYE GEÇ HABER VERİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 4 sağlık çalışanı “tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla gözaltına alındı. Bebeğini kaybeden aile, bebeklerinin geçtiğimiz cuma günü vefat ettiğini ancak kendilerine geç haber verildiğini belirtti.

'BEN DE BİR BABAYIM'

KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, “Ben de bir babayım, hangi psikolojide olduğunuzu anlıyorum. Başınız sağ olsun. Konuyla ilgili bilgi dün öğleden sonra bize ulaştı. Bütün sorumlu hekimleri ve adadaki tüm yeni doğan uzmanlarını buraya çağırarak araştırmalara başladık” dedi.

'POLİS TARAFINDAN UYARILDIK'

Gece yarısından sonra test sonuçlarına ulaştıklarını belirten Dinçyürek, "Hasta sağlığı önceliğimizdir. Olayın adli bir boyutu olduğu için soruşturma sürüyor. Bu nedenle sizlere ve basına geç bilgi verdik. Polisler, tedbir alamayacaklarını belirttiği için açıklama yapmamız gecikti. Yapılan son müdahale ve değerlendirmeler not alındı. Birazdan aileler yeniden içeri alınarak bebeklerin durumu aktarılacak. Polis tarafından uyarıldık" dedi.

AİLELERDEN BAKAN'A TEPKİ

Aileler, Bakan Dinçyürek'e, “Çocuklar öldükten sonra mı açıklama yapıyorsunuz?” şeklinde tepki gösterdi. Bazı aileler bakanın açıklamasının ardından fenalık geçirdi.

Kaynak: İHA