Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 647 yeni kadro oluşturuldu.

Açılan kadroların büyük bir bölümü müdür, müdür yardımcısı, şube müdürü ve daire başkanlığı kadroları oldu.

Cumhurbaşkanı kararnamesine göre, kamuda toplam 647 yeni kadro oluşturuldu. AFAD’da 39 birlik müdürü, şube müdürü kadrosu; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında 1 genel müdür yardımcısı kadrosu, taşra teşkilatında 70 kuruluş müdürü, müdür yardımcısı kadrosu; DSİ merkez teşkilatında 42 şube müdürü kadrosu, taşra teşkilatında 5 bölge müdür yardımcısı kadrosu; Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 12 tiyatro müdürü, müdür yardımcısı, idare müdürü, şube müdürü kadrosu; Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında 6 daire başkanı ve şube müdürü, taşra teşkilatında 37 kütüphane müdürü, bir müze müdür yardımcısı kadrosu; Milli Eğitim Bakanlığı’nda 34 genel müdür yardımcısı kadrosu; Milli Savunma Bakanlığı’nda daire başkanlıkları, başmüfettiş, müfettiş yardımcısı, coğrafi bilgi sistemi uzman yardımcısı olmak üzere 74 kadro; Orman Genel Müdürlüğü’nde üç işletme müdürü ve müdür yardımcısı kadrosu açıldı.