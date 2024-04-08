Özgür Özel, seçimin ardından ikinci kez ameliyat oldu

Yerel seçimin ardından önceki gün ses tellerinden operasyon geçiren CHP lideri Özel, dün de katarakt ameliyatı oldu. CHP Milletvekili Emir'in yaptığı operasyonla Özel'in gözüne mercek yerleştirildi.

Özgür Özel, seçimin ardından ikinci kez ameliyat oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim maratonunun butmesi sonrası ikinci kez ameliyat edildi.

T24'haberine göre önceki gün ses tellerinden operasyon geçiren ve dün YSK önüne giden Özel'in bu kez gözünden operasyon geçirdiği öğrenildi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in yaptığı katarakt operasyonunda Özgür Özel'in gözüne daha iyi görmesi için de mercek yerleştirdi.

Özel, önceki gün Bükreş’te Avrupalı sosyal demokrat partilerin çatı partisi Avrupa Sosyalist Partisi’nin (PES) Liderler Zirvesi’ne katılmış, daha sonra dün partisinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önündeki açıklamasına gitmişti. YSK önündeki açıklamayı CHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ile Genel Sekreteri Selin Sayek Böke yapmış, Özel konuşmamıştı.

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