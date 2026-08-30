Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zafer Bayramı'nda Kritik Çağrı: 'İhtiyacımız Olan Büyük Türkiye Mutabakatı'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Programı'nda konuştu. Girne'den (KKTC'de alabora olan gemi) herkesi derinden üzen bir kaza haberi aldıklarını anımsatan Erdoğan, kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Kazadan kurtulanlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Kazanın nedenlerinin tespiti ve ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde gerekli adımların atılmasını sağlayacağız. Rabb'im milletimizi ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum" ifadelerini kullandı.2

'BİZİ TANIMAK İSTEYEN MALAZGİRT'E, ÇANAKKALE'YE BAKSIN'

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

* 1071'de Malazgirt'te başlayıp 1922'de Dumlupınar'da devam eden zaferler silsilemize baktığımızda şunu görüyoruz. Biz tarihiyle büyük, zaferleriyle büyük, mücadelesiyle büyük bir milletiz. Geçmişteki bütün devletlerimiz gibi son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni de birilerinin lütfuyla değil, her evden bir yiğidi toprağa vererek kurduk. İstiklalimizi öyle büyük güçlerin, emperyalist güçlerin yardımıyla değil, yüzyıllardır kınalı kuzularını 'ya şehit ol ya gazi' diyerek dualarla cepheye uğurlayan analarımızın fedakarlığıyla kazandık. Biz başkalarına bel bağlayarak değil, kendi bileğimizin gücüne inanarak, birbirimize dayanarak, gerektiğinde aynı siperlerde aynı hilal uğruna can vererek bu topraklarda var olduk. Bin yıldır böyle ayakta kaldık. Şu değişmez hakikatin altını bugün tekrar çiziyorum. Bizi tanımak isteyenler, Malazgirt'e, Çanakkale'ye baksın. Bu milletin fıtratını anlamak isteyenler Büyük Zafer'e baksın. Bu ülkenin hangi şartlar altında kurulduğunu öğrenmek isteyenler, Milli Mücadele'ye baksın. Bu milletin seciyesini görmek isteyenler, Nene Hatunlara, Kara Fatmalara, Şerife Bacılara, Şahin Beylere, Sütçü İmamlara baksın. 15 Temmuz gecesi ölüm kusan silahlara meydan okuyan serdengeçtilere baksın. 15 Temmuz'dan 40 gün sonra yaptığımız Fırat Kalkanı Harekatı'na baksın. Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanlar, ham hayallere kapılmadan önce açıp kendi geçmişlerini de görecekleri bir tarih kitabı okusun.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

* Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de çok kıymetli katkılarıyla ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralandı. Ülkemizin yaklaşık yarım asrına mal olan terör meselesini kalıcı biçimde çözme yolunda kayda değer mesafe aldık. 'Terörsüz bölge' hedefiyle ilgili de daha geniş bir vizyon ortaya koyduk. Şimdi bu vizyonun adım adım hayata geçmekte olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak.

'BU FIRSATIN KAÇMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

* Nasıl 10-15 sene önce söylediklerimiz Cenabıallah'ın yardımıyla bugün tek tek gerçeğe dönüşüyorsa, bugün söylediklerimizin de çok uzak olmayan bir vakitte gerçekleştiğine inşallah hep beraber şahitlik edeceğiz. Gerek millet gerekse bölgedeki kardeş halklar olarak büyük sıkıntıların ardından tarihe yeni bir altın sayfa yazma fırsatı yakalamış durumdayız. Allah'ın izniyle bu fırsatın kaçmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun için en büyük ihtiyacımız birliktir, beraberliktir. Siyasi görüşümüz, kökenimiz farklı olsa dahi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarımız etrafında kenetlenmektir. İhtiyacımız olan büyük Türkiye mutabakatıdır. Ben milletimizin tarihin bizi çağırdığı ufuklara doğru gür bir ırmak misali önüne çıkan bentleri yıkarak akacağına yürekten inanıyorum.

Kaynak: AA