Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay Ödülleri Töreninde Kritik Mesajlar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu sene ilk kez düzenlenen Kızılay Ödülleri Töreninde sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum Hepiniz hoş geldiniz. Kızılay'ın 158. yaş gününün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kızılay'ımıza canından can katan kanından kan katan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Dünyanın farklı bölgelerinde kalbi bizimle atan tüm dostlarımızdan Allah razı olsun. Kızılay, Filistin'de, Bosna'da, Afganistan'da, Somali'de, Irak'ta ve Suriye'de çalışmalarıyla gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin hafızalarına kazınmıştır.

Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay, 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı. Kızılay, 7 Ekim'den bu yana 15 milyon öğün sıcak yemekle Gazzeli kardeşlerimizin sofralarına katkı yaptı, günlük 30 bin kişiye sıcak yemek dağıttı.

Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. Türkiye mazlumlara yardım elini uzatırken diğer taraftan katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir.

Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların ahı zalimlerin yakasına yapışacaktır. İsrail, mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür."





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Kaynak: Haber Merkezi