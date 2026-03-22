Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehitler İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden 1'i TSK personeli 2'si ASELSAN teknisyeni 3 şehit için baş sağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından hayatını kaybeden şehitler için baş sağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Katar'da meydana gelen helikopter kazasında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile ASELSAN personelimizin ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarının şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim.

Bu elim kazada şehit olan kahraman askerimize, ASELSAN personelimize, dost ve kardeş Katar askerlerine Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun.

Kaynak: Haber Merkezi

