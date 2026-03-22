Acı Haberi MSB Duyurdu: Katar'daki Helikopter Kazasında 1'i Asker 2'si ASELSAN Teknisyeni 3 Şehit

Katar açıklarında teknik arıza nedeniyle denize düşen askeri helikopterdeki 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşılırken, bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. MSB tarafından yapılan açıklamada, kazada 4 Katar Silahlı Kuvvetler personeli, 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğu duyuruldu.

Katar İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Katar'a ait bir helikopterin rutin görevini yerine getirdiği sırada teknik arıza sebebiyle ülkenin kara sularına düştüğü kaydedildi. Kazada 3’ü Türk 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

1'İ ASKER 2'Sİ ASELSAN TEKNİSYENİ ÜÇ ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı, Katar'da kaza kırıma uğrayan helikopter ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlıkta yapılan açıklamada, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür. Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimiz şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Katar'daki helikopter kazasında şehit olan personelin Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN personelleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can olduğunu açıkladı.

BAKAN GÜLER’DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehitler için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız ile ASELSAN'ın kahraman teknisyenleri, Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 21 Mart 2026 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürleki sosyal medya hesabından, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimize, ASELSAN personeli iki teknisyenimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabb’im mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Aziz milletimizin başı sağ olsun" paylaşımında bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

Facianın ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de açıklama geldi.

Bakan Çiftçi, X'ten yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında meydana gelen elim helikopter kazasında; Türk Silahlı Kuvvetlerimizden bir personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimiz ve dört Katar Silahlı Kuvvetleri personeli şehit olmuştur" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN’a, kardeş Katar Silahlı Kuvvetlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

