Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Tazminat Davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında tazminat davası açıldığını ve suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

500 BİN LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Aydın, Özel’in 29 Mart 2026 tarihinde Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan ifadeleri üzerine, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin lira tutarında manevi tazminat davası açıldığını ifade etti.

SUÇ DUYURUSU

Öte yandan, aynı konuşma gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: İHA