Çekmeköy'de Dere Taştı, Kadıköy Yönünde Ulaşım Kapandı
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Çekmeköy'de dere taştı. Taşan dere nedeniyle Şile Yolu Kadıköy yönü ulaşıma kapatıldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Çekmeköy'de yağışın ardından yola taşan dere nedeniyle Şile Yolu Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı.
Trafik akışı yan yoldan kontrollü olarak sağlanıyor.
Olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: