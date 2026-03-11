Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duylarımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. 81 vilayetimizin her karışında gece gündüz çalışan teşkilatımızın tüm çalışanlarını saygıyla selamlıyorum.

Yarın İstiklal Marşımızın kabulünün 105. yıl dönümünü idrak edeceğiz. İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal, Meclis Başkanı sıfatıyla gözyaşlarının sel olup aktığı o tarihi günlerde bu hakikati şöyle dile getirmiştir: 'Bu marş bizim inkılabımızın ruhunu anlatır. İstiklal Marşı'nda davamızı anlatması bakımından büyük manası olan mısralar vardır. En beğendiğim yeri şu mısralardır: Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklal. Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır. Bu demektir ki efendiler; Türk'ün hürriyetine dokunulamaz. İstiklal Marşı, milletimizin hürriyet iradesinin manifestosudur. Millet olarak hiçbir zaman korkmadık, korkmuyoruz ve korkmayacağız. Şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarında nasıl alnımız dik yaşadıysak inşallah kıyamete kadar hür yaşayacağız. Mehmet Akif şunları ifade etmişti; O şiir bir daha yazılmaz, onu kimse yazamaz. Onu yazmak için o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir, o milletin malıdır. Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın.

Milli mücadeleyi zafere ulaştıran aslı değerler işte bunlardır. Ezandır, Kurandır, bayraktır, hürriyettir ve ilahi kerimetullah davasıdır. Bugün Asya'dan Afrika'ya kadar Türkiye denilince akla ilk neyin geldiği belli değil midir. Bu değişmez gerçeklere göz kapamak mümkün mü? Sırf birilerinin işine gelmiyor diye ruh kökümüzü inkar mı edelim. Bizi biz yapan kurucu değerlerimizi yok mu sayalım. Beyefendiler istemiyor diye, kahraman ecdadımızı ret mi edelim? Biz aslımıza sırtımızı dönmeyiz, kim hangi bildiriyi yayınlarsa yayınlasın.

Kaynak: AA