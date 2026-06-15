Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Sonrası Önemli Mesajlar: 'Mutabakat Sağlandı, Bölge Rahat Nefes Aldı'

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Üç saati aşan toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* İran ile ABD arasında mutabakat sağlandı. Bölge rahat bir nefes aldı. Savaşa benzin dökenlerden değil barışın sesini yükseltenlerden olduk. Türkiye olarak süreçte provokasyona gelmedik. Bu anlamsız savaş defterinin kapandığına inanıyoruz.

'SAVAŞA BENZİN DÖKENLERDEN OLMADIK'

* Biliyorsunuz, Türkiye olarak İran’a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serinkanlı ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Provokasyonlara gelmedik. Kardeşlik hukukumuzun zedelenmesine izin vermedik. İmzalar atılana kadar sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunmalıdır. Savaşa benzin dökenlerden değil, barışın sesini yükseltenlerden olduk. Kardeş ülkemiz Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen çabalara Katar ve Suudi Arabistan’la birlikte çok güçlü destek verdik. Eş zamanlı olarak bölgemizi daha fazla bölmeyi, kardeş halklar arasında kandan duvarlar örmeyi amaçlayan sinsi oyunlara bigâne kalmadık.

* Her defasında Türkiye’nin hak ve hukukunu kararlı şekilde savunduk. Neticede coğrafyamızla birlikte tüm dünyayı uçurumun eşiğine getiren bu krizde Allah’a hamdolsun tek bir vatandaşımızın dahi burnu kanamadı. Kardeşi kardeşe kırdırmak planları amacına ulaşmadı. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız.

* Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum.

MUHALEFETE 'SİZ GİDİN KOLTUK PEŞİNDE KOŞUN' TEPKİSİ

* Türkiye bu süreçte de üzerine düşeni yapacaktır. Mutabakatın hayırlı olmasını diliyor, Rabbim ülkemizi ve bölgemizi bu tür gerilimlerden muhafaza eylesin diyorum. İran krizinin ilk gününden itibaren hükümetimizin politikalarına destek vermek yerine köstek olmaya çalışanları ise bugün bir kez daha Allah'a ve aziz milletimizin tertemiz vicdanına havale ediyorum. Gözleri şahsi ikballeri dışında hiçbir şey görmeyenler bilsinler ki biz, sizin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan polemik siyasetinizden yüz çevirdik.

Siz dış politika gibi tecrübe gerektiren, bilgi birikimi gerektiren, omurga gerektiren, yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkâm kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın, en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın. Biz sizden ihsan istemiyoruz. Gölge etmeyin, bu bize yeter.

'NATO ANKARA ZİRVESİ'NE YÖNELİK BEKLENTİLER ARTIYOR'

* Gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara Zirvesi'ne yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin, NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğinde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya Zirvesi, bugün hâlâ standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor.

Zirve vesilesiyle Ankara'ya gelecek devlet ve hükümet başkanlarını en güzel şekilde ağırlamak için kapsamlı bir hazırlık içindeyiz. Bugün hem NATO Zirvesi'nde hem de daha sonra gerçekleştirilecek resmî ziyaretlerde kullanılacak Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını açtık.

Kaynak: AA