Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram Yasağına İlişkin İlk Açıklama: Sosyal Medya Şirketleri Militanlaştı, Dijital Faşizmle Karşı Karşıyayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde İnsan Hakları Eğitim Programı'nda konuşuyor.

Erdoğan, "İnsan haklarının saldırılar konusunda korunması toplumsal barışın teminatıdır" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İnsan hakları fikrinin muhafazası, geliştirilmesi, saldırılar karşısında korunması toplumsal barışın teminatıdır. Çevremizdeki gelişmeleri hep birlikte takip ediyoruz. Programımızı dünyada ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir dönemde icra ediyoruz. Uluslararası sistemde ciddi bir güç boşluğu var. Bir ahlak ve vicdan kaybı ile de karşı karşıyayız. Hepimizi ürkütmesi gereken kan, zulüm, savaş ve çatışma sahneleri adeta sıradan hale geldi. İnsanlığın kendi ortak güvenliğini temin etmek için tesis ettiği kurumlarda, normlar günden güne irtifa kaybediyor.

Gazze kriziyle beraber küresel sistem iflas bayrağını çekmiştir. Gazze'de Filistin halkının maruz kaldığı soykırımı anlatmaya artık kelimeler yetmiyor. Katliam görüntülerine bakmaya inanın can dayanmıyor. Kafası kopmuş bebeklerin, babasının mezarının başında gözyaşı döken çocukların görüntülerini izlemeye hiçbirimizin kalbi dayanmıyor. 16 binden fazla çocuk öldü. 40 bin masum insan şehit edildi. İsrail, Gazzelileri sadece bombalarla öldürmüyor, aç ve susuz bırakarak da katlediyor. Haydut devlet, avuç içi kadar toprak parçasına sıkıştırdığı 2,3 milyon insana karşı barbarlığın her türlüsünü sergiliyor. Bu zulüm karşısında BMGK'dan çıt yok. Batılı ülkeler zaten soykırımın parçası.

Mazlumların özellikle, acıları üzerinde sevinç çığlıkları atan vicdan fukaralarını ne tarih ne de çocukları affedecek.

HANİYE'NİN SUİKAST SONUCU ÖLDÜRÜLMESİ

Şehit edilmesi alkış sahnesinden bağımsız değildir. Bütün dünya ateşkes beklerken, sonuç müzakerecinin kalleş bir şekilde şehit edilmesi olmuştur. Akıl ve izan sahibi hiçbir kimse böyle bir durumu normal karşılayamaz. İsmail Haniye'ye bir kez daha Allah'tan rahmet, Filistin halkına başsağlığı diliyorum.

Soykırımcılar mahkemede hesap vermeli. İsmail Haniye'nin şehit edilmesi alkış sahnesinden bağımsız değildir.

SOSYAL MEDYA TEPKİSİ

Sosyal medya şirketleri gemi azıya çekti, militanlaştılar. Basit bir cümleye bile hemen sansür uygulamayı kendileri için görev addediyorlar. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız. İsmail Haniye'nin şehadeti bize düşünce hürriyetinin sınırlarını, Batılı ülkelerde İsrail kaprislerinin belirlediğini çok net göstermiştir. Her türlü fuhşiyatı, ahlaksızlığı özgürlüğe alıp teşvik eden şirketler, Filistin halkının şanlı direnişine sanal alemde açıkça savaş açmıştır. Gelinen noktada şirketlerin çıkarlarına dokunan her hususta mafya gibi davrandıklarına şahit oluyoruz. Bu tavra esasen yeni tanıklık etmiyoruz. Uyarılarımıza rağmen tüm terör örgütleri bu mecralarda at koşturuyorlar. Milletimizin inancına alenen hakaret ediyorlar. Suç ve terör şebekeleri bu mecralarda istedikleri propagandayı yapıyorlar. İtibar suikastları sebebiyle şimdiye kadar binlerce insanın hayatı karardı. Bu şirketler ellerinde her türlü imkan olduğu halde mağduriyetlerin önünü kesecek etkili hiçbir adım atmadı. İsteksizlikleri halen devam ediyor. İlgili kurumlarımızla rahatsızlığımızı dile getirdik, diyalog hattı kurduk. Arzu edilen işbirliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik. Burada rahatsız edici bir diğer durum ülkemizdeki muhalefetin kaypak tutumudur.

INSTAGRAM AÇILACAK MI?

Rahatsızlığımızı pek çok kez dile getirdik. Diyalog hattı da kurmaya çalıştık. ancak arzu edilen işbirliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik. Türkiye'nin hassasiyetlerine saygı gösterilirse sorun çözülür.

AYRINTILAR GELİYOR...