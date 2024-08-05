1 Ayda 225 Olay Aydınlatıldı: 443 Gözaltı

Niğde'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 225 olay aydınlatıldı.

1 Ayda 225 Olay Aydınlatıldı: 443 Gözaltı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 ayda yapılan çalışmalarda 225 olay aydınlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 83 kasten yaralama olayı, 56 taksirle yaralama olayı, 55 tehdit olayı, 10 hakaret olayı, 8 kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme olayı, 5 kişilerin huzur ve sükûnunu bozma olayı, 3 özel hayatın gizliliği olayı, 1 ısrarlı takip olayı, 1 kasten öldürmeye teşebbüs olayı, 1 şantaj olayı, 1 taksirle öldürme olayı, 1 yağma olayı olmak üzere toplam 225 olay aydınlatıldı. Olaylarla ilgili ekipler tarafından 443 şüpheli gözaltına alınırken bu şüphelilerden 83 şüpheli adli mercilere sevk edildi 38’i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine haklarında yakalama emri bulunan 115 şahıstan 58’inin adli mercilere sevk edildiği bu şahıslardan 57’sinin ise tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

Öte yandan 2 bin 919 şahsın GBT sorgusunu yapan asayiş ekipleri tarafından 6 arama kaydı bulunan şahıs yakalandı, kayıp olarak aranan 9 şahıs ise bulundu.

Kaynak: İHA

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