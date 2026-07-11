Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünyaya Srebrenitsa Mesajı: 'Asla Unutmayacağız!'

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Avrupa'nın merkezinde, 11 Temmuz 1995'te Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin gözü önünde Sırp güçleri tarafından gerçekleştirilen ve 8 bin 372 masum Boşnak sivilin katledilmesiyle sonuçlanan Srebrenitsa Soykırımı’nın üzerinden tam 31 yıl geçti.

İnsanlık tarihine kapkara bir leke olarak kazınan bu katliamın yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesapları üzerinden bir anma mesajı yayımladı.

'TARİHİN GÖRDÜĞÜ EN VAHŞİ SOYKIRIMLARDAN BİRİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenitsa’nın 31’inci yılında, katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yâd ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız."

Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenitsa’nın 31’inci yılında, katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yâd ediyorum.



Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum.



Srebrenitsa’yı asla… pic.twitter.com/a9Rs2dXOiQ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 11, 2026

Öte yandan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) gibi pek çok üst düzey makam da soykırımın 31. yılı nedeniyle eş zamanlı anma mesajları yayımlayarak Türkiye'nin Bosna Hersek'e olan koşulsuz desteğini yineledi.

Kaynak: Haber Merkezi