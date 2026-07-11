İzmir'de Mobilya Dükkanında Yangın

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir mobilya satış mağazasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karabağlar ilçesinde Yeşillik Caddesi'ndeki bir mobilya satış mağazasında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kaynaklı çıktığı tespit edildi. Yangına ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
İzmir Yangın
Son Güncelleme:
2 CHP'li Meclis Üyesine '15 Temmuz' Soruşturması 2 CHP'li Meclis Üyesine '15 Temmuz' Soruşturması
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kılıçdaroğlu’ndan MYK Üyelerine Talimat: CHP'de Kurultay Takvimi İçin Tarih Belli Oldu Kılıçdaroğlu’ndan MYK Üyelerine Talimat: CHP'de Kurultay Takvimi İçin Tarih Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Hareketliliği: İşte Konuşulan O İsim CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Hareketliliği: İşte Konuşulan O İsim
Çankaya Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Dahil 36 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı Çankaya Belediyesi'ne Operasyon
Bu Kafede Ev Sahibi Kediler: Kahve Kokusu ve Kedi Mırıltısı Bir Arada Bu Kafede Ev Sahibi Kediler: Kahve Kokusu ve Kedi Mırıltısı Bir Arada
Kılıçdaroğlu’ndan MYK Üyelerine Talimat: CHP'de Kurultay Takvimi İçin Tarih Belli Oldu Kılıçdaroğlu’ndan MYK Üyelerine Talimat: CHP'de Kurultay Takvimi İçin Tarih Belli Oldu
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bu Memurlara İlave Tazminat Ödenecek! Şartlar Belli Oldu Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bu Memurlara İlave Tazminat Ödenecek! Şartlar Belli Oldu