Yargıtay'dan Boşanmada Emsal Karar: Eşinin Yemeğini Beğenmeyen Erkeğe Tazminat Şoku

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Türkiye'de boşanma davalarındaki kusur oranlarını belirleyen kriterlere Yargıtay’dan çok konuşulacak emsal niteliğinde yeni bir karar eklendi.

Şiddetli geçimsizlik yaşayan bir çiftin karşılıklı açtığı boşanma davasının temyiz müracaatını inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evlilik birliğinde mutfak harcamalarından kaçınan ve eşinin yemek yapma becerisini aşağılayan erkekleri doğrudan sarsacak bir karara imza atarak yerel mahkemenin hükmünü onadı.

'SENİN YEMEKLERİN ZEHİRLİ, BERBAT'

Aile Mahkemesi'ne başvuran davacı-karşı davalı erkek, çocuklarının doğumundan sonra eşinin kendisine "moruk, pislik, bunak" diyerek hakaret ettiğini, evde yemek vermediğini ve hatta buzdolabına kilit taktığını öne sürerek 100 bin TL tazminat talep etti.

Buna karşılık davalı-karşı davacı kadın ise iddiaları reddederek, kocası tarafından sürekli psikolojik şiddete maruz kaldığını dile getirdi. Kadın, eşinin yaptığı her yemeğe "Sen cahilsin, sen ne anlarsın, tipe bak, hırsız, utanmaz, senin yemeklerin zehirli, berbat" diyerek kendisini aşağıladığını belirtti.

MAHKEME: MUTFAK ALIŞVERİŞI YAPMAYAN ERKEK AĞIR KUSURLU

Dosyadaki delilleri ve tanık ifadelerini değerlendiren Aile Mahkemesi, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında her iki tarafın da kusurlu sözler sarf ettiğini sabitledi.

Ancak mahkeme, eşinin yemeklerini sürekli aşağılayan, buna karşın evin mutfak alışverişini ve temel ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayan erkeği, eşine "defol, sen pissin" diyen kadına nazaran ağır kusurlu saydı.

Mahkeme çiftin boşanmasına hükmederek, ağır kusurlu erkeğin kadına 20 bin TL maddi, 15 bin TL manevi tazminat ile aylık 750 TL nafaka ödemesine karar verdi.

YARGITAY NOKTAYI KOYDU

Erkeğin karara itiraz ederek davayı taşıdığı Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), hem hakaret eden hem de mutfak harcamalarını üstlenmeyip yemekleri sürekli eleştiren erkeğin ağır kusurlu sayılmasının hukuka uygun olduğunu belirterek başvuruyu reddetti.

Son olarak dosyanın temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de yerel mahkemelerin kararını eksiksiz bularak onadı.

Bu kararla birlikte, evliliklerde eşin yaptığı yemeği sürekli olarak aşağılamak ve ev masraflarından kaçınmak hukuken "ağır kusur" olarak tescillenmiş oldu.

Kaynak: İHA