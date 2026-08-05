Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çerçeve Yasa' Mesajı: Milli Birlik ve Beraberliğimizi Perçinleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Terörsüz Türkiye sürecinin kritik eşiklerinden olan 'çerçeve yasa'nın TBMM'ye gelmesine dair sosyal medyadan paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, millî birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çerçeve Yasa' Mesajı: Milli Birlik ve Beraberliğimizi Perçinleyecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin kapsamlı istişarelerin ardından TBMM’ye sunulmasına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, teklifin milletin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla Gazi Meclisin takdirine sunulduğunu bildirdi.

'MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ PERÇİNLEYECEK'

Düzenlemenin Türkiye’yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı amaçladığını belirten Erdoğan, teklifin millî birlik ve beraberliği pekiştirmeyi, Türkiye’de ve bölgede huzur ortamını güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Erdoğan, “Türkiye’yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, millî birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

DEVLET BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanun teklifinin hazırlanmasına ve yürütülen çalışmalara katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Erdoğan, başta Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti grupları ile milletvekillerine teşekkürlerini iletti.

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Kaynak: AA

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