10 Soruda 'Çerçeve Yasa' Teklifi: Kimleri Kapsıyor, Şartları Neler? Af mı, Hukuki Dönüşüm mü?

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Türkiye’nin siyasi geleceğini yeniden şekillendirecek tarihi "Terörsüz Türkiye" yasa paketi resmiyet kazandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve DEM Parti liderliğinin de aralarında bulunduğu 360’a yakın vekilin imzasıyla sunulan teklif, cuma günü Adalet Komisyonu’na geliyor.

Kamuoyunda infaz afları, cezasızlık algısı veya İmralı’nın durumu üzerinden yürütülen tartışmalara yasa metni çok net ve somut maddelerle yanıt veriyor. İşte terörün tasfiyesini ve toplumsal entegrasyonu hukuki bir zemine oturtmayı amaçlayan o kök kanun teklifinin öne çıkan hükümleri...

1- Teklife göre, düzenlemenin öncelikli şartı ne?

PKK/KCK terör örgütü ve bağlantılı tüm oluşumların fiilen son bulduğunun, tüm silah ve mühimmatın teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca saptanması gerekiyor. Bu saptamanın ardından Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanması yasanın devreye girmesi için mutlak ilk şart.

2- Kanun hükümleri kimleri kapsayacak?

Düzenleme; PKK/KCK terör örgütünü kurma, yönetme, üye olma, bilerek/isteyerek yardım etme, örgüt propagandası yapma suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen fiilleri kapsıyor. Ayrıca bu örgüt lehine işlenen 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki suçlar da pakete dahil edildi.

3- Suçlar kaç yıl süreyle ertelenecek?

TCK 221'deki etkin pişmanlık modelini esas alan sistemde iki kademeli erteleme mekanizması uygulanacak:

Üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlarda: Soruşturma, kovuşturma ve infazlar 5 yıl ertelenecek.

15 yıldan fazla, müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet cezalarında: Erteleme süresi 10 yıl olacak.

Resmi Gazete'deki MGK ilanından sonra geçmişe dönük yeni bir soruşturma açılması ise ancak kurulun iznine tabi olacak.

4- Hangi suçlar kapsam dışında tutuldu?

Toplumsal vicdanı korumak adına çok net sınırlar çizildi. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçları ile yeni TCK'nın yürürlüğe girdiği 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları kesinlikle kapsam dışı bırakıldı. Bu kritik tarih bariyeriyle Abdullah Öcalan’ın yasadan yararlanmasının tamamen önüne geçildi.

5- Erteleme kararı hangi koşullarda kalkacak?

Erteleme süresi (5 veya 10 yıl) içinde şahsın yeniden bir terör suçu işlemesi halinde, erteleme kararı derhal iptal edilecek ve eski cezanın infazına kalındığı yerden devam edilecek. Belirtilen süre tamamen suçsuz geçirildiği takdirde ise dava düşecek ve ceza infaz edilmiş sayılacak.

6 - Kanunun uygulanmasının takibini kim yürütecek?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında; Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ile MİT Başkanı, MGK Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri'nden oluşan üst düzey bir Yürütme Kurulu kurulacak. Ayrıca denetim ve şeffaflık amacıyla TBMM bünyesinde çok partili 17 üyeli bir İzleme Komisyonu oluşturulacak.

7- Örgüt mensuplarının getirdikleri silahlar ne olacak?

Örgüt mensuplarının beraberinde getirdiği ya da yerini beyan ettiği tüm silah, mühimmat, araç, gereç ve patlayıcı maddeler devlet birimlerince kayıt altına alınacak. İmha ve teslim süreçleri MSB ve İçişleri Bakanlığı'nın ortak yönetmeliğiyle yürütülecek.

8- Kanundan yararlanmak isteyen örgüt mensupları nereye başvuracak?

MGK kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 6 ay içinde yazılı başvuru yapılması zorunlu. Hak sahipleri başvurularını bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya kurulun yetkilendirdiği kurumlara yapabilecek. Yurt dışındakiler ise büyükelçilikler ve konsolosluklar aracılığıyla müracaat edebilecek.

9- Kanunun uygulamasında görev alanlara sorumluluk doğacak mı?

Tarihi süreçte görev alacak bürokrat, asker, polis ve komisyon üyelerine tam yasal koruma sağlandı. Kanun kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin bu faaliyetleri nedeniyle hiçbir şekilde hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmayacak.

10- Teklifi kimler imzaladı?

Metin, parlamentoda eşine az rastlanır bir konsensüsün belgesi oldu. Teklifin altında; AK Parti ve MHP gruplarının tamamının yanı sıra DEM Parti, HÜDA PAR, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yeni Yol Partisi milletvekilleri ve çok sayıda bağımsız vekilin ortak imzası yer alıyor.

Kaynak: ANKA