Numan Kurtulmuş'tan 'İç Kale' Vurgusu: 'Yeni Bir Dönemin Kapısı Aralanıyor'

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Ankara’da siyasetin seyrini değiştirecek tarihi imza trafiğinin ardından en üst düzey resmi açıklama geldi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapor doğrultusunda şekillenen, AK Parti, MHP ve DEM Parti’nin 360’a yakın milletvekilinin imzasıyla teslim edilen 12 maddelik Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Sekreterliği işlemlerinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un makamına ulaştı.

'ÜLKEMİZİN İÇ KALESİNİ TAHKİM EDECEK'

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile teklifin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildiren Kurtulmuş, "Gazi Meclisimizin çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını aynı amaçta buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği olmuştur" ifadesini kaydetti.

Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Farklı siyasi anlayışları böylesine önemli bir ortak paydada buluşturan bu çalışma, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir. İnanıyoruz ki bu adım, siyasi ve fikri iklimin değişmesiyle, Cumhuriyetimizin ikinci asrında ülkemizin önüne yeni imkanlar ve fırsatlar sunacak, demokrasimizin güçlenmesini, milletimizin refahının artmasını, güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır."

SİYASİ PARTİLERE TEŞEKKÜR

Sürece katkı sunan siyasi partilere, görüş ve önerileriyle çalışmalara değer katan sivil toplum temsilcilerine ve süreci sağduyuyla takip eden basın emekçilerine teşekkür eden Kurtulmuş, en büyük teşekkürü de sabrıyla, ferasetiyle ve desteğiyle Türkiye'nin ortak geleceğine sahip çıkan Türk milletinin hak ettiğinin altını çizdi.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’muzun hazırladığı rapor doğrultusunda şekillenen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımıza sunulmuştur.



Gazi Meclisimizin çatısı altında yürütülen… — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) August 5, 2026

Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Haber Merkezi